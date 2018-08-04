Катастрофа вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Видео

Игарка, Красноярский край, , 09:58 — REGNUM В соцсетях опубликована видеосъемка, сделанная на месте катастрофы вертолета Ми-8 в Красноярском крае.

Видеозапись запечатлела горящие обломки вертолета и пожар на месте его падения.

Слышны голоса очевидцев, обсуждающие крушение и количество погибших в ней людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранним утром 4 августа вблизи Ванкорского месторождения в Красноярском крае вертолет Ми-8 с пассажирами на борту задел при взлете лопастями внешний груз другого вертолета, взлетевшего ранее.

В результате погибли 15 пассажиров и три члена экипажа.

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