Суббота, 4 Августа 2018 года
10:37:06 МСК

Катастрофа вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Видео

Происшествия

При крушении воздушной машины погибли 15 пассажиров и трое членов экипажа

Игарка, Красноярский край, 4 августа 2018, 09:58 — REGNUM  В соцсетях опубликована видеосъемка, сделанная на месте катастрофы вертолета Ми-8 в Красноярском крае.

Видеозапись запечатлела горящие обломки вертолета и пожар на месте его падения.

Слышны голоса очевидцев, обсуждающие крушение и количество погибших в ней людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранним утром 4 августа вблизи Ванкорского месторождения в Красноярском крае вертолет Ми-8 с пассажирами на борту задел при взлете лопастями внешний груз другого вертолета, взлетевшего ранее.

В результате погибли 15 пассажиров и три члена экипажа.

Читайте ранее в этом сюжете: Авиакомпания «ЮТэйр»: Вертолет под Игаркой разбился в простых метеоусловиях

Читайте развитие сюжета: Глава МЧС соболезнует близким жертв катастрофы вертолета Ми-8 под Игаркой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить