В Калужской области шестеро человек погибли в ДТП

Калуга, , 09:54 — REGNUM В результате ДТП с участием легкового автомобиля, грузовика и микроавтобуса в Калужской области погибли шестеро человек. Об этом сообщает 4 августа пресс-служба областного УМВД.

Отмечается, что авария произошла рано утром 4 августа в Мещовском районе, на 230-м километре автодороги М-3 «Украина».

"По предварительной информации, пятеро человек, находящихся в микроавтобусе Mersedes и один человек, находящийся в легковой автомашине Ford, погибли. Шестеро человек получили различные степени тяжести», — говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время сотрудники полиции уточняют обстоятельства, при которых произошла авария.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Оренбургской области в результате опрокидывания легкового автомобиля погибло семеро человек: трое женщин и четверо мужчин.

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