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Природный лесной пожар подошёл вплотную к вахтовому посёлку Накын в Якутии

Происшествия

Прямой угрозы населённому пункту и объектам экономики пока нет

Природный лесной пожар подошёл вплотную к вахтовому посёлку Накын в Якутии
Иван Слюсарев. Лесной пожар (фрагмент). 1942

Якутск, 4 августа 2018, 09:52 — REGNUM  Природный лесной пожар в Якутии вплотную подошел к вахтовому посёлку Накын. Об этом сегодня, 4 августа, сообщают местные СМИ со ссылкой на единую диспетчерскую службу Нюрбинского района Якутии.

Фронт лесного пожара приблизился к посёлку на расстояние 4−5 километров. на место происшествия вылетел вертолёт, чтобы уточнить обстановку. Также в поселок направлена группа из 12 парашютистов-пожарных, которые будут задействованы в борьбе с огнём.

Ситуацию осложняет сильный ветер, способствующий быстрому распространению огня. Из-за ветра пожар уже пересек одну из минерализованных полос, которая должна была воспрепятствовать распространению пламени.

Лесная служба района проводит противопожарные мероприятия, чтобы устранить возможную угрозу возгорания пожароопасных и взрывоопасных объектов Нюрбинского ГОКа: нефтебазы и склада взрывчатых веществ. Прокладываются дополнительные минерализованные полосы.

Эвакуация населения поселка Накын пока не проводится.

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Лесные пожары — 2018
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