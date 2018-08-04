Суббота, 4 Августа 2018 года
10:40:43 МСК

7 человек погибло в результате ДТП в Оренбургской области

Происшествия

ДТП произошло между населенными пунктами Новоорск и Энергетик

7 человек погибло в результате ДТП в Оренбургской области
Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания
На месте аварии

Оренбург, 4 августа 2018, 09:22 — REGNUM  В результате опрокидывания легкового автомобиля в Новоорском районе Оренбуржья погибло 7 человек. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба МВД Оренбургской области.

По данным МВД, ДТП произошло между населенными пунктами Новоорск и Энергетик. Водитель автомобиля «Лада Калина» съехал в кювет после того, как не справился с управлением. В результате ДТП погибло 7 человек: 3 женщины и 4 мужчин.

«По данному факту сотрудниками полиции собран материал проверки, по результатом которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить