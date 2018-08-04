Суббота, 4 Августа 2018 года
10:40:08 МСК

Авиакомпания «ЮТэйр»: Вертолет под Игаркой разбился в простых метеоусловиях

Происшествия

Крушение пассажирского Ми-8 произошло из-за столкновения с внешним грузом другого вертолета

Авиакомпания «ЮТэйр»: Вертолет под Игаркой разбился в простых метеоусловиях
John O'Nolan
Пилот

Игарка, Красноярский край, 4 августа 2018, 09:15 — REGNUM  Метеоусловия, при которых произошла катастрофа вертолета Ми-8 под Игаркой, были простыми, сообщила 4 августа пресс-служба авиакомпании «ЮТэйр».

По предварительным данным, крушение произошло из-за столкновения лопастей вертолета с пассажирами на борту с внешним грузом взлетевшего ранее другого вертолета Ми-8АМТ.

Катастрофа произошла 4 августа в 05:43 мск. Находившиеся на борту 15 пассажиров и экипаж из трех человек погибли.

Авиакомпания отмечает, что командир разбившегося вертолета был опытным пилотом, налетавшим почти шесть тысяч часов.

Как сообщало ИА REGNUM, экипаж второго вертолета от столкновения не пострадал и благополучно совершил посадку.

Читайте ранее в этом сюжете: Росавиация: второй вертолёт при инциденте в Красноярском крае не пострадал

Читайте развитие сюжета: Катастрофа вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Видео

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить