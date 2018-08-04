Росавиация уточнила детали авиакатастрофы Ми-8 в Красноярском крае

Красноярск, , 09:12 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) уточнило детали катастрофы вертолета Ми-8 авиакомпании UTair в Красноярском крае, в результате которой погибли 18 человек. Соответствующее сообщение распространила сегодня, 4 августа, пресс-служба Росавиации.

По данным ведомства, вертолёт Ми-8АМТ авиакомпании UTair, на борту которого находились 15 пассажиров и трое членов экипажа, по неустановленной причине столкнулся с внешней подвеской другого вертолета с грузом. В результате столкновения пассажирский вертолёт упал, разрушился и полностью сгорел. Все кто находился на его борту погибли.

Уточняется, что оба вертолёта взлетали вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтегазового месторождения. Первым взлетел вертолет Ми-8 с внешним грузом, на борту которого не было пассажиров, затем взлетал вертолет Ми-8АМТ с рабочими вахтовых смен, которых должны были доставить на нефтеперекачивающую станцию.

Отмечается, что метеорологические условия были простыми, осадков не было.

Напомним, что по факту крушения Ми-8 уже возбуждено уголовное дело.

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