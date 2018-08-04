Компания «РН-Ванкор» окажет помощь семьям погибших при крушении Ми-8

Красноярск, , 09:00 — REGNUM Компания «РН-Ванкор», чьи сотрудники погибли в результате крушения вертолёта Ми-8 авиакомпании UTair в Красноярском крае, окажет материальную помощь семьям погибших. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба «Роснефти».

«РН-Ванкор» организовала оперативный штаб по расследованию причин крушения вертолёта Ми-8 в районе населённого пункта Игарка, в результате которого погибли 18 человек, в том числе сотрудники компании. Также оперативный штаб займется организацией помощи семьям погибших. На месте крушения работают две оперативные группы «РН-Ванкор».

Руководство и весь коллектив компании выразили искренние соболезнования семьям погибших.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что вертолёт Ми-8 совершил жесткую посадку в 2 км от населенного пункта Игарка Туруханского района Красноярского края. Воздушное судно при столкновении с землей загорелось. На его борту находились трое членов экипажа и 15 вахтовиков, которые улетали с Ванкорского нефтегазового месторождения. Все они погибли.

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