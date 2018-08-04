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В Таиланде задержан наркокурьер-рекордсмен с 3,2 млн таблеток метамфетамина

Происшествия

Кроме таблеток, полицейские нашли в автофургоне полтонны этого вещества в кристаллическом варианте

В Таиланде задержан наркокурьер-рекордсмен с 3,2 млн таблеток метамфетамина
Slashme
Таблетки

Бангкок, 4 августа 2018, 08:51 — REGNUM  Также было изъято свыше 500 кг кристаллического варианта этого вещества, сообщает The Nation

В Таиланде полицейские задержали наркокурьера, у которого изъяли 3,2 млн таблеток метамфетамина и 560 кг аналогичного вещества в кристаллическом виде, сообщает 4 августа газета The Nation.

В северной провинции Чианграй два пикапа на высокой скорости проехали КПП полиции, проигнорировав требование остановиться. В результате погони были задержаны оба транспортных средства, однако один из водителей сумел скрыться в лесу.

При осмотре автомобилей полицеские нашли и изъяли крупную партию запрещенных веществ.

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