Росавиация: второй вертолёт при инциденте в Красноярском крае не пострадал

Красноярск, , 08:39 — REGNUM Экипаж вертолёта Ми-8, за грузовую подвеску которого задел разбившийся 4 августа в Красноярском крае вертолёт Ми-8 АМТ, не пострадал. Об этом сообщили в Росавиации.

«Экипаж вертолета без пассажиров сбросил внешнюю грузовую подвеску и выполнил посадку, экипаж не пострадал», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что вертолет Ми-8АМТ с вахтовиками на борту в районе Ванкорского месторождения в Красноярском крае столкнулся с внешней подвеской вертолета Ми-8, в результате чего упал, разрушился и сгорел. Находившиеся на его борту три члена экипажа и 15 пассажиров погибли.

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