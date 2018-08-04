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СК подтвердил информацию о гибели 18 человек при крушении Ми-8

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

Красноярск, 4 августа 2018, 08:38 — REGNUM  По факту крушения вертолёта Ми-8 авиакомпании UTair в Красноярском крае возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления СК на транспорте.

В СК сообщили, что уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Также СК подтвердил информацию о том, что в результате авиакатастрофы погибли 18 человек — трое членов экипажа и 15 пассажиров. Известно, что вертолёт вывозил вахтовых рабочих с Ванкорского нефтегазового месторождения.

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Авиапроисшествия
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