На месте крушения Ми-8 в Красноярском крае найдены два «чёрных ящика»

Красноярск, , 08:29 — REGNUM На месте крушения вертолёта Ми-8 авиакомпании UTair в Красноярском крае спасатели обнаружили оба «чёрных ящика». Об этом сегодня, 4 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах края.

Речь идёт о параметрическом регистраторе и бортовом речевом самописце. Расшифровка данных двух чёрных ящиков раскроет причины крушения вертолёта, на борту которого находились 18 человек.

Напомним, Ми-8 вывозил из населенного пункта Игарка в Туруханском районе Красноярского края вахтовиков. На борту вертолета находились 15 пассажиров и трое членов экипажа. Все они погибли при крушении вертолёта в 2 км от Игарки.

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