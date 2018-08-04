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Прокуратура начала проверку по факту крушения Ми-8 в Красноярском крае

Происшествия

В результате катастрофы погибли 18 человек

Прокуратура начала проверку по факту крушения Ми-8 в Красноярском крае
Максим Цуканов © ИА REGNUM
Вертолет Ми-8

Красноярск, 4 августа 2018, 08:08 — REGNUM  В Красноярском крае транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения вертолёта Ми-8 авиакомпании UTair. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Туруханском районе Красноярского края, в 2 км от населённого пункта Игарка совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8. На его борту находились трое членов экипажа и 15 пассажиров. Все они погибли Известно, что пассажиры были вахтовиками.

Вертолёт упал в безлюдном месте. На месте крушения уже работают спасатели.

На данный момент основных версий причин крушения вертолёта две — ошибка пилотирования или техническая неисправность.

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Авиапроисшествия
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