Двое военных из США пострадали от «дискуссии» с польским союзником

Щецин, Польша, , 07:48 — REGNUM Польский военнослужащий может получить восемь лет тюрьмы за избиение двоих американских военных, сообщает 4 августа издание Wprost.

Жаркая «дискуссия» союзников по НАТО произошла 22 июля возле бара в польском городе Злоценец. В результате один американский военный госпитализирован с серьезными травмами, а его более удачливый приятель уже продолжает службу в своей части.

Причина драки не выяснена. Польский военный пока арестован на три месяца, но может получить восемь лет тюрьмы за такой контакт с заокеанскими «гостями».

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Польши размещается танковая бригада армии США численностью около 3,5 тыс. человек. Официальной Варшаве этого мало и она выразила готовность разместить со всеми удобствами целую американскую танковую дивизию, оплатив строительство военной базы.

Читайте ранее в этом сюжете: Маккейн хочет отнять у Трампа возможность вывести США из НАТО