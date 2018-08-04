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Двое военных из США пострадали от «дискуссии» с польским союзником

Происшествия

За избиение двух американцев польскому военнослужащему грозит до восьми лет тюрьмы

Щецин, Польша, 4 августа 2018, 07:48 — REGNUM  Польский военнослужащий может получить восемь лет тюрьмы за избиение двоих американских военных, сообщает 4 августа издание Wprost.

Жаркая «дискуссия» союзников по НАТО произошла 22 июля возле бара в польском городе Злоценец. В результате один американский военный госпитализирован с серьезными травмами, а его более удачливый приятель уже продолжает службу в своей части.

Причина драки не выяснена. Польский военный пока арестован на три месяца, но может получить восемь лет тюрьмы за такой контакт с заокеанскими «гостями».

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Польши размещается танковая бригада армии США численностью около 3,5 тыс. человек. Официальной Варшаве этого мало и она выразила готовность разместить со всеми удобствами целую американскую танковую дивизию, оплатив строительство военной базы.

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