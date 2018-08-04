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Тела трёх российских журналистов, убитых в ЦАР, отправлены в Россию

Происшествия

В Москву они будут доставлены в ночь на 5 августа

Банги, 4 августа 2018, 07:46 — REGNUM  Тела трёх российских журналистов, убитых в Центрально-Африканской Республике, отправлены в Россию. Об этом накануне, 3 августа, сообщил журналистам временный поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков.

По его словам, сперва тела российских журналистов доставят в Париж на борту самолета авиакомпании Air France, который следует по маршруту Банги — Париж. Самолет вылетел из аэропорта Банги вечером 3 августа.

Из столицы Франции тела будут доставлены в Москву в ночь на 5 августа.

Напомним, 31 июля стало известно, что трое российских журналистов были убиты в ЦАР при попытке ограбления. В районе города Сибю к северу от столицы ЦАР 30 июля были обнаружены тела троих человек. При них были документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.

Все трое оформили въезд в ЦАР как туристический. Известно, что журналисты следовали на территорию республики для съемок документального фильма.

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Убийство российских журналистов в ЦАР
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