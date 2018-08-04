В Красноярском крайе разбился вертолёт Ми-8, есть погибшие

Красноярск, , 07:11 — REGNUM В Красноярском крае разбился вертолёт Ми-8. Об этом сегодня, 4 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник экстренных службах региона.

Вертолёт Ми-8 принадлежал авиакомпании UTair. На его борту находились 15 пассажиров и трое членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

Уточняется, что в 10:20 по местному времени (6:20 по московскому времени) в МЧС поступила информация о том, что в Туруханском районе в 2 км от населенного пункта Игарка вертолёт Ми-8 совершил жесткую посадку.

Детали катастрофы уточняются.