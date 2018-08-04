Опрокинулся батут: 3-летняя челябинка попала в реанимацию

Катав-Ивановск, Челябинская область, , 06:45 — REGNUM В Катав-Ивановске Челябинской области после опрокидывания батута трёхлетняя девочка попала в реанимацию. А владелец батута готовится ответить перед законом — в отношении него заведено уголовное дело.

Напомним, ЧП случилось днём 3 августа. Батут опрокинулся из-за сильного порыва ветра. Оборвалось одно из креплений. В этот момент на нём находились четверо детей 3−12 лет. Они попали в больницы.

ЧП вызвало широкий резонанс. Подобные происшествия с батутами случаются регулярно. Граждане отмечают жадность бизнесменов, которые ради лёгких денег порой рискуют безопасностью своих клиентов, а некоторые даже недоумевают, где были контролирующие органы.

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