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Американская полиция не смогла установить мотивы убийцы людей в Лас-Вегасе

Происшествия

По мнению властей, Пэддок не был связан с какими-либо террористическими группировками

Лас-Вегас, США, 4 августа 2018, 05:34 — REGNUM  Полиция США завершила расследование обстоятельств массового убийства людей в Лас-Вегасе 1 октября 2017 года Стивеном Пэддоком, сообщает AP.

По словам агентства, следователям так и не удалось выявить мотивы, сподвигшие Пэддока на массовое убийство. Шериф Лас-Вегаса отметил, что у Пэддока были обнаружены признаки нарушений психики. Также сообщается, что, по мнению властей, Пэддок не был связан с какими-либо террористическими группировками.

Напомним, 1 октября «стрелок из Лас-Вегаса» Стивен Пэддок устроил массовый расстрел посетителей американского кантри-фестиваля Route 91. Он вел стрельбу по людям с балкона отеля Mandalay Bay. При попытке задержания полиция обнаружила стрелка уже мертвым. В результате происшествия были убиты 58 человек, а еще 527 получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, при расследовании стрельбы в Лас-Вегасе власти не обнаружили никаких свидетельств существования второго стрелка или же каких-либо сообщников Пэддока.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция США: стрелок из Лас-Вегаса «работал» без сообщников

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