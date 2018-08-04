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Чешский авиалайнер загорелся в аэропорту Хельсинки

Происшествия

Пострадавших нет

Хельсинки, 4 августа 2018, 03:35 — REGNUM  Самолет авиакомпании Czech Airlines, который должен был лететь в Прагу, загорелся в аэропорту финского города Хельсинки, сообщает Iltalehti.

Сообщается, что по салону авиалайнера начал распространяться белый дым, из-за чего пришлось эвакуировать пассажиров. На месте происшествия работают 14 пожарных и спасательных бригад. Отмечается, что возгорание заметили, когда самолет выезжал на взлетно-посадочную полосу. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в международном аэропорту Раджива Ганди в Индии после посадки загорелся самолет авиакомпании Jazeera Airwaves. Пожар вспыхнул в правом двигателе лайнера из-за технической неисправности воздушного судна. Никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индии у самолёта после посадки загорелся двигатель

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Авиапроисшествия
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