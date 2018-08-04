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В Сочи поиск унесенных рекой детей возобновят утром

Происшествия

15 спасателей продолжают поисковые работы

Сочи, Краснодарский край, 4 августа 2018, 02:17 — REGNUM  Приостановленный на ночь поиск детей на реке в Хостинском районе Сочи возобновится в 06:00 мск, передает телеканал РЕН ТВ.

Стоит отметить, что 15 спасателей продолжают поисковые работы. Масштабная поисковая операция при участии 400 человек начнется утром.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент на реке в Сочи произошел 3 августа: течением унесло целую семью, причем местным жителям удалось вызволить родителей из воды. Детей — 15-летнего подростка и четырехлетнюю девочку — продолжают искать.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кубани двое детей упали в реку: их ищут

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Происшествия на воде
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