В Сочи поиск унесенных рекой детей возобновят утром

Сочи, Краснодарский край, , 02:17 — REGNUM Приостановленный на ночь поиск детей на реке в Хостинском районе Сочи возобновится в 06:00 мск, передает телеканал РЕН ТВ.

Стоит отметить, что 15 спасателей продолжают поисковые работы. Масштабная поисковая операция при участии 400 человек начнется утром.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент на реке в Сочи произошел 3 августа: течением унесло целую семью, причем местным жителям удалось вызволить родителей из воды. Детей — 15-летнего подростка и четырехлетнюю девочку — продолжают искать.

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