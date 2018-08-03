В Сочи ребенка унесло в открытое море

Сочи, Краснодарский край, , 22:41 — REGNUM В Сочи следователи проверяют обстоятельства гибели ребенка. Днем 3 августа маленького мальчика унесло в открытое море, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления СКР.

Как предварительно установлено, во второй половине дня на территории поселка Лазаревское маленький мальчик упал в ливневую канаву. Бабушка прыгнула в воду и попыталась извлечь внука, но его течением унесло в море. На место были вызваны спасатели. Спустя некоторое время мальчик без признаков жизни был обнаружен в море.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы на предмет установления причины смерти ребенка.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, мальчик с бабушкой приехали на отдых из Татарии. Сама бабушка сейчас находится в больнице, ей оказывается вся необходимая помощь. Отец ребенка 4 августа прибудет в Сочи, расходы на проезд и проживание родных ребенка администрация города взяла на себя.

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