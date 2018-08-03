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Свердловчанин ради пары старинных монет убил двух человек

Происшествия

И осуждён на 20 лет строгого режима

Свердловчанин ради пары старинных монет убил двух человек
Иллюстрация: Эдвард Мунк. Убийца

Екатеринбург, 3 августа 2018, 22:19 — REGNUM  В Екатеринбурге 29-летний житель свердловского посёлка Изумруд осуждён к 20 годам колонии строгого режима. Облсуд признал его виновным в убийстве двух человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в суде.

Преступление было совершено в апреле 2017 года. Гражданин проник в дом, убил находившихся внутри молодых мужчину и женщину, забрал две монеты 1896 года выпуска. И затем поджёг дом.

После этого, по информации СКР, он продал эти монеты в Краснодарском крае. Выручка составила 7 тыс. рублей. А летом 2017 года его, наконец, поймали.

Суд признал его виновным в двойном убийстве, разбое и уничтожении чужого имущества. Гражданин осуждён к 20 годам строгого режима. Затем на полтора года его свобода будет ограничена.

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Бытовые убийства
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