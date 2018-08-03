В ДТП на трассе в Оренбургской области погибли три человека

Оренбург, , 21:36 — REGNUM Три человека погибли и ещё четверо пострадали в результате ДТП вечером 3 августа в Орегбургской области, передаёт телеканал «Рен ТВ».

Как сообщается, два легковых автомобиля столкнулись на трассе М5 «Урал».

В пресс-службе регионального управления МВД России подтвердили информацию о ДТП на трассе в Переволоцком районе Оренбургской области.

По информации ведомства, в результате столкновения автомобилей ВАЗ и Lifan погибли трое. Пострадавшие в результате аварии госпитализированы.

Подробности и обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.