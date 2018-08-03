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На Южном Урале опрокинулся батут: несколько детей госпитализированы

Происшествия

Возбуждено уголовное дело

На Южном Урале опрокинулся батут: несколько детей госпитализированы
Ольга Перегуд © ИА Красная Весна
Детская радость

Катав-Ивановск, Челябинская область, 3 августа 2018, 20:04 — REGNUM  В челябинском Катав-Ивановске четверо детей получили травмы после опрокидывания батута. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Батут, как полагают следователи, опрокинулся из-за сильного порыва ветра. В этот момент на нём были дети в возрасте от трёх до 12 лет. Их госпитализировали.

Свою проверку ведёт и прокуратура. По сведениям ведомства, из-за порыва ветра оторвалось крепление.

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