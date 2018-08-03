Власти ЦАР пытаются выяснить цель приезда убитых журналистов в страну

Банги, , 19:37 — REGNUM В рамках расследования случая убийства трех российских журналистов в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) правительство намерено выяснить, кто и с какой целью приглашал погибших журналистов в охваченную войной и беспорядками страну, сообщает 3 августа РИА Новости со ссылкой на представителя министерства по делам коммуникаций и СМИ Центрально-Африканской Республики.

«На данном этапе могу лишь сообщить, что расследование продолжается, в нем задействовано правительство и миссия ООН. В рамках расследования у нас остается несколько вопросов, касающихся обстоятельств прибытия журналистов и цели их пребывания», — цитирует агентство слова представителя ведомства.

Напомним, российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, убитые в ЦАР 30 августа, прибыли в эту страну по туристическим визам и не уведомили российское посольство о своем приезде в страну с очень опасной внутренней ситуацией.

Ранее представители «Центра управления расследованиями», подконтрольного беглому олигарху Михаилу Ходорковскому, заявили, что погибшие журналисты выполняли их заказ и пытались собрать материалы о российских частных военных компаниях и российских военных специалистах, действующих на территории ЦАР.

Стоит отметить, что военные специалисты из России обучают военнослужащих правительственной армии ЦАР по согласованию с ООН.

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