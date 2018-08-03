Тигрица напала на Эдгарда Запашного во время циркового выступления

Москва, , 18:24 — REGNUM Дрессировщик Эдгард Запашный едва не пострадал от лап тигрицы во время выступления в цирке. Видеозапись инцидента артист опубликовал на своей странице в Instagram.

На видеоролике видно, как дрессировщик обернулся к тигру, находившемуся у него за спиной, и в этот момент тигрица бросилась к нему, попытавшись ухватить его за ноги. Запашный успел отпрыгнуть в сторону от животного.

«Доли секунды в манеже показались мне вечностью, и я даже мысленно сказал себе: «Вот и всё!», так как был уверен, что сейчас она меня порвёт!» — рассказал артист.

Он отметил, что отвлёкся всего на один взгляд и пропустил момент, когда тигрица оказалась рядом с ним. По словам Запашного, он понимал, что отпрыгивать назад ему категорически нельзя, так как находившийся за спиной тигр ему «такого не простил бы».

https://www.instagram.com/p/Bl8wDXXg6dY/