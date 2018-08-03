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Из-за ненастья в Прикамье без света остались около 8 тыс. человек

Происшествия

Электроснабжение нарушено в 25 населённых пунктах

Из-за ненастья в Прикамье без света остались около 8 тыс. человек
Питер Пауль Рубенс. Старуха и мальчик со свечами. 1616

Пермь, 3 августа 2018, 16:45 — REGNUM  В Пермском крае 3 августа, во второй половине дня, бушевало ненастье. В результате без электричества остались 25 населённых пунктов. В них проживает 7,7 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ОАО «МРСК Урала"-«Пермэнерго».

Из-за ливня со шквалистым ветром и градом захлёст контактных проводов или порыв линий электропередачи зафиксирован в Юсьвинском районе Коми-Пермяцкого округа, Кунгурском, Очерском, Лысьвенском, Чусовском, Осинском районах, а городах Усолье и Пермь. В ликвидации последствий непогоды задействовано более 100 человек и 42 спецмашины. Энергетики заметили, что ГУ МЧС РФ по Пермскому краю оповестило регион об ударе стихии лишь в 15:25 местного времени (13:25 мск).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми ненастье бушевало примерно полчаса. За это время в городе случилось наводнение: уровень воды на улицах был такого уровня, что вода заливалась в салоны автомобилей и автобусов. Порывы ветра были настолько мощные, что ломали деревья, переворачивали заборы и срывали кровли.

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