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В Швеции сотрудники полиции застрелили инвалида с синдром Дауна

Происшествия

Парень играл на улице с игрушечным пистолетом, однако сотрудники полиции не смогли разобраться в ситуации

Стокгольм, 3 августа 2018, 15:33 — REGNUM  Шведские полицейские застрелили 20-летнего молодого человека с синдромом Дауна, который играл на улице с игрушечным пистолетом, передает издание The Sun со ссылкой на отца погибшего.

Эрик Торрелл вышел из дома с пистолетом и затем начал направлять его на прохожих. Очевидцы вызвали полицию, но вместо вдумчивого подхода прибывшие полицейские потребовали опустить оружие. Молодой человек не понял сигнала и продолжал играть, что спровоцировало правоохранителей на более решительные действия.

«Я увидел полицейские машины на улице. Трое полицейских выстрелили ему в живот», — пояснил отец парня.

В свою очередь мать погибшего пояснила, что из-за тяжести его заболевания сын не разговаривал, и обычно он не мог обидеть «даже муху». В настоящее время в отношении трех сотрудников, причастных к инциденту, ведется расследование.

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Несчастные случаи со стрелковым оружием
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