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Число жертв теракта в шиитской мечети Афганистана возросло до 25 человек

Происшествия

Ответственность за нападение пока никто не взял

Число жертв теракта в шиитской мечети Афганистана возросло до 25 человек
Цитата из х/ф «Автокатастрофа». Реж. Дэвид Кроненберг. 1996. Канада, Великобритания
Весь в крови

Кабул, 3 августа 2018, 15:37 — REGNUM  Число жертв теракта в шиитской мечети Афганистана возросло до 25 человек, число раненых — до 40, сообщает 3 августа Reuters.

Как сообщают очевидцы, двое мужчин вошли в шиитскую мечеть во время пятничной молитвы и осуществили теракт. В этот момент в религиозном учреждении находились около 60 человек.

Ответственность за террористический акт в мечети пока не взяла ни одна преступная организация.

Напомним, шиитское меньшинство Афганистана составляет примерно 10% от населения страны. Прежде шииты не подвергались преследованию, а также не часто становились объектами для нападения террористов. Однако за последние годы ситуация изменилась.

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