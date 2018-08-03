По Перми пронёсся разрушительный ураган: «Венеция» и коллапс

Пермь, , 15:28 — REGNUM Пермь сегодня, 3 августа, накрыл мощный ливень с ураганом. В соцсетях пермяки публикуют фото и обсуждают силу ветра и наводнение на улицах, где ливнёвки не справлялись с потоками воды, и она заливалась в салоны машин и автобусов. Пользователи сравнивают улицы города с Венецией, а машины в воде, — с кораблями. Жители отмечают, что из-за поваленных деревьев и проблем с электропроводами было парализовано движение транспорта.

В Перми ветер срывал кровли, переворачивал забор у строящегося дома, от чего пострадали машины. Погибших и пострадавших, по данным ГУ МЧС Пермского края, нет.

Синоптики предупреждали о ненастье. Как и ожидалось, с 13:00 по местному времени (11:00 мск) началось формирование на холодном фронте линии шквалов. Около 14:30 по местному времени фронт подошел к Перми, при этом наблюдался шкваловый ворот, который смещался на центральные и восточные районы города.

Судя по разрушениям в Перми, скорость ветра превышала 20 м/с, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета. По прогнозу учёных, активный участок фронта смещается на Свердловскую область, где вероятны разрушительные шквалы. В зоне риска сегодня и южная часть Прикамья, а также Ижевск.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Перми, в краевой столице приступили к восстановительным работам. С улиц убирают сломанные ветки и деревья, устраняют неполадки в работе движения общественного транспорта.

Из-за сильного ветра были зарегистрированы случаи перехлеста контактных сетей, что вызвало приостановку движения трамваев и троллейбусов на отдельных участках. Также зафиксированы временные объезды автобусных маршрутов тех участков, где повалены деревья.