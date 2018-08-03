В Норильске сверстники жестоко избили девочку-подростка

Красноярск, , 14:58 — REGNUM В Красноярском крае следственные органы начали проверку по факту жестокого избиения школьницы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного правления СКР, видео физической расправы сверстниц над подростком появилось в одной из социальных сетей 2 августа.

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В Красноярске возбудили дело после смерти школьницы

Судя по кадрам, всё происходит в подъезде жилого дома в Норильске, на лестничной клетке. Сначала девочки спорят, а потом начинают избивать одну из участниц конфликта. В компании присутствуют и юноши, но они в процесс «выяснения отношений» не вмешиваются, а снимают происходящее на смартфоны и смеются. По данным следственных органов, инцидент произошёл 1 августа.

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В Барнауле следователи установили личности избивших сверстницу школьниц

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, подобная трагедия разыгралась в Красноярске в ноябре 2017 года. У учащейся восьмого класса школы № 23 произошёл конфликт с двумя одноклассницами и 15-летней ученицей девятого класса по поводу личных неприязненных отношений, который перерос в драку. Девочка получила серьёзные телесные повреждения. Через пять дней состояние школьницы ухудшилось, а 7 декабря она скончалась в больнице. При этом отмечалось, что причиной смерти девочки могли стать последствия имевшегося у нее заболевания. Следствие возбудило уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

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