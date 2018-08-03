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ФАС оштрафовала поставщика компьютеров на 75 млн рублей за картель

Происшествия

Совокупная сумма штрафов за нарушение превысила 237 млн рублей

Москва, 3 августа 2018, 14:49 — REGNUM  Участнику картельного сговора — поставщику компьютеров для нужд Центральной избирательной комиссии России — предстоит выплатить крупный штраф в размере 75 млн рублей, сообщает пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

Санкции подверглась компания «АМИ-Нетворк», сотрудники которой приняли решение участвовать в антиконкурентном соглашении с производственной компанией «Аквариус» и Национальной компьютерной корпорацией.

«Вынесено постановление о наложении штрафа… в размере 74 801 000 рублей, что составляет 4% от выручки компании», — говорится в сообщении.

Таким образом, пояснили в ведомстве, совокупный размер штрафов за реализацию незаконного соглашения составил свыше 237 млн рублей.

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