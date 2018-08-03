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Три человека погибли при столкновении двух легковушек в Дагестане

Происшествия

Автоавария случилась на федеральной трассе «Кавказ» в Каякенском районе

Махачкала, 3 августа 2018, 14:49 — REGNUM  В Дагестане 3 августа произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Погибли три человека — две женщины и один мужчина. Среди погибших — водители двух машин и пассажирка. Инцидент произошел на федеральной трассе «Кавказ» недалеко от селения Инчхе Каякенского района, пишет «АиФ».

Один из погибших — сотрудник управления ФСБ по Дагестану, По данным издания, еще один мужчина с травмами доставлен в больницу. Столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Дэу Матиз». Обстоятельства трагедии устанавливает прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа ГИБДД МВД по региону.

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Как сообщало ИА REGNUM, в течение одного дня, 28 мая, в Дагестане произошли сразу три ДТП, в которых погибли пять человек, в том числе двухлетний ребенок.

В июне при столкновении маршрутки и грузовика в Карабудахкентском районе погибли два человека, еще 17 человек получили травмы разной степени тяжести.

Два человека погибли и еще десять пострадали в результате ДТП недалеко от дагестанского города Избербаш на 860-м километре федеральной автотрассы «Кавказ» 21 июля.

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