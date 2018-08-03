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В Новгородской области двухлетний ребёнок выпал из окна многоэтажки

Происшествия

Ребёнок облокотился на москитную сетку

Боровичи, Новгородская область, 3 августа 2018, 14:40 — REGNUM  В городе Боровичи Новгородской области двухлетний мальчик попал в больницу после падения из окна четвёртого этажа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, ребёнок получил многочисленные ушибы и переломы ног.

Несчастный случай произошёл вечером 2 августа. По предварительным данным, мальчик был дома с родителями и семилетней сестрой.

«Ребёнок забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна четвёртого этажа», — сообщили в ведомстве.

Мальчику оказывается необходимая медицинская помощь в больнице. Следователи Боровичского межрайонного следственного отдела начали по факту ЧП доследственную проверку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом во многих городах России учащается количество несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон многоэтажек. Очень часто причиной падения становится москитная сетка.

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Падения из окон
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