В Новгородской области двухлетний ребёнок выпал из окна многоэтажки

Боровичи, Новгородская область, 3 августа 2018, 14:40 — REGNUM В городе Боровичи Новгородской области двухлетний мальчик попал в больницу после падения из окна четвёртого этажа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета России, ребёнок получил многочисленные ушибы и переломы ног.
Несчастный случай произошёл вечером 2 августа. По предварительным данным, мальчик был дома с родителями и семилетней сестрой.
«Ребёнок забрался на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна четвёртого этажа», — сообщили в ведомстве.
Мальчику оказывается необходимая медицинская помощь в больнице. Следователи Боровичского межрайонного следственного отдела начали по факту ЧП доследственную проверку.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом во многих городах России учащается количество несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон многоэтажек. Очень часто причиной падения становится москитная сетка.
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