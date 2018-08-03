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Жительница Донбасса пожаловалась на грабежи, устраиваемые ВСУ

Происшествия

Самой жительнице украинские солдаты разрушили дом

Луганск, 3 августа 2018, 14:32 — REGNUM  Военнослужащие ВСУ регулярно грабят жителей Станично-Луганского района, заявила местная жительница, сообщает 3 августа «Луганский информационный центр».

По словам женщины, солдаты ВСУ ходят по дворам домов и выискивают, где можно награбить побольше. Жительница отметила, что с людьми украинские военнослужащие также обращаются очень грубо. Сама женщина пострадала от ВСУ непосредственно — ее дом был разрушен снарядом, ей пришлось просить финансовой помощи в Луганской Народной Республике (ЛНР).

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Напомним, по данным Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), украинские войска регулярно совершают грабежи и мародерства на территории Украины в Донбассе. Местные жители не могут обратиться в полицию, так как им сразу отказывают в возбуждении дел.

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Военные преступления в Донбассе
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