На чиновников минздрава могут завести дело за дефицит лекарств в Ульяновске

Ульяновск, , 14:26 — REGNUM Минздрав Ульяновской области создавал дефицит лекарств в областной клинической больнице, в результате пациенты вынуждены были сами покупать лекарства. К такому выводу пришла прокуратура Железнодорожного района Ульяновска по итогам проверки, сообщает надзорное ведомство области.

Нарушения выявлены при проверке антикоррупционного законодательства. По данным прокуратуры, региональное министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия контролировало закупки лекарств и медицинских изделий, которые проводили подведомственные организации. В частности, по информации ведомства, требовалось согласование документации.

«В результате совместные соответствующие мероприятия незаконно тормозились должностными лицами, которые в устной форме разрешали, в частности, Ульяновской областной клинической больнице, осуществлять самостоятельно лишь 20% закупок препаратов от необходимого годового объема», — говорится в сообщении.

Это нарушало права пациентов, которые проходили лечение в больнице и вынуждены были покупать лекарства за свой счёт.

Отмечается, что районная прокуратура Ульяновска «настаивает на привлечении к уголовной ответственности должностных лиц министерства, провоцировавших дефицит лекарств в больнице». Материалы проверки направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Напомним, в июле в Ульяновской области было возбуждено уголовное в отношении депутата Законодательного собрания, председателя комитета по социальной политике Игоря Тихонова, министра здравоохранения Ульяновской области Рашида Абдуллова, гендиректора АО «Ульяновскфармация» Ольги Кузнецовой и её заместителя Евгения Когана. Следствие считает, что подозреваемые «объединились для совершения хищения средств», выделяемых по государственным программам области в сфере здравоохранения. Как сообщало ИА REGNUM, на период следствия министр здравоохранения и руководитель общества отстранены от должностей.

Читайте также: СКР завел дело в Ульяновской области на министра и депутата

А также: После обысков в ульяновском минздраве от должности отстранён министр