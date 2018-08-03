В Ростовской области фигуранту дела об отравлении таллием продлили арест

Таганрог, Ростовская область, , 13:50 — REGNUM Таганрогский городской суд продлил арест главному фигуранту уголовного дела об отравлении таллием работников авиазавода имени Бериева. Под домашним арестом Владислав Ш. проведёт ещё месяц. Адвокат подозреваемого подал жалобу на продление меры пресечения в Ростовский областной суд.

«Продлен срок содержания [Шульги под домашним арестом] до 6 сентября», — цитирует источник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое отравление таллием произошло на предприятии в декабре 2017 года. От действия тяжелого металла пострадали около 30 человек. Об инциденте стало известно в марте, так как руководство Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева пыталось скрыть случившееся.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемого в апреле 2018 года был задержан инженер авиазавода Владислав Ш. Он сразу же дал признательные показания, от которых спустя некоторое время отказался.

Напомним, ранее следственный комитет России провёл эксгумацию тела слесаря Максима Т., который умер в дни, когда случилось массовое отравление. При этом медики и руководство авиазавода считают, что смерть работника никак не связана с действием тяжелого металла.

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