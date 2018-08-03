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Захарова рассказала о расследовании убийства журналистов РФ в ЦАР

Происшествия

Журналисты подверглись нападению неизвестных лиц и при попытке оказать сопротивление были убиты

Захарова рассказала о расследовании убийства журналистов РФ в ЦАР
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Мария Захарова

Москва, 3 августа 2018, 13:41 — REGNUM  Российские журналисты, погибшие в Центрально-Африканской Республике, подверглись ограблению и были убиты при попытке оказать сопротивление. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как свидетельствуют первые результаты следственных действий, россияне подверглись нападению неизвестных лиц и при попытке оказать сопротивление были убиты», — заявила Захарова.

По её словам, к расследованию подключилась миссия ООН по стабилизации в ЦАР, которая выделила четырёх экспертов. В настоящее время правоохранительные органы выдвинули версию, что целью нападения на граждан России было ограбление с захватом автомобиля.

30 июля в Центрально-Африканской Республике погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, тела погибших будут возвращены в Россию в ближайшие дни. В связи с происшествием Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

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Убийство российских журналистов в ЦАР
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