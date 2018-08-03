Депутата Саратовской облдумы заподозрили в мошенничестве с субсидиями

Саратов, , 13:33 — REGNUM Следователи СК России по Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего депутата местного законодательного собрания. Его подозревают в мошенничестве с субсидиями на сумму свыше 450 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

По данным следствия, подозреваемый предоставлял в министерство социального развития Саратовской области ложные сведения о перевозках предприятием «Автокомбинат-2» льготных категорий граждан.

«На основании предоставленных ложных сведений он получил денежные средства из регионального бюджета в виде субсидий, общая сумма которых превысила 450 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Часть средств депутат распределил между индивидуальными предпринимателями, которые фактически предоставляли региону транспортные услуги.

Уголовное дело возбуждено по статье части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Подозреваемый задержан, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.