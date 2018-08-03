В гибели людей на крымском пляже виноват пансионат?

Симферополь, , 12:29 — REGNUM Руководство детского оздоровительного учреждения в крымском посёлке Николаевка не приняло необходимых мер по обеспечению безопасности отдыхающих на пляже, что привело к гибели четырех местных жителей, в том числе четырехлетнего ребёнка. Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по РК.

«В момент трагедии на пляже дежурил только один спасатель вместо трёх. Также руководство учреждения, используя заведомо ложное санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, разместило на своей территории 93 детей и 16 сопровождающих лиц. Тем самым их жизнь и здоровье были подвергнуты опасности, считает следствие», — отметили в СК.

Возбуждено два уголовных дела по факту гибели граждан, а также использовании поддельных санитарных заключений в детском оздоровительном заведении.

Напомним, 1 июля в Николаевке на центральном пляже были обнаружены тела 56-летней женщины и четырехлетнего ребенка. Позже были найдены тела ещё двух мужчин.