Экс-чиновнику Ростехнадзора на Ямале отменили домашний арест

Салехард, , 12:28 — REGNUM В уголовном деле бывшего заместителя начальника Северо-Уральского управления Ростехнадзора Реваза Порфирова, который восемь месяцев находился в СИЗО, произошли изменения. Как сообщает издание Znak.com со ссылкой на адвоката обвиняемого Дмитрия Ярикова, решением суда Порфирову отменена мера пресечения в виде домашнего ареста. Такое решение 2 августа приняла апелляционная коллегия суда Ямало-Ненецкого автономного округа на жалобу стороны защиты экс-чиновника, которая просила отменить вердикт, вынесенный ранее городским судом Салехарда о применении к Порфирову меры пресечения в виде домашнего ареста. Параллельно с этим в Верховном суде РФ рассматривается жалоба адвокатов о законности ареста его подзащитного в феврале этого года.

Напомним, в ноябре 2017 г. Реваз Порфиров и генеральный директор компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» (ННГ) Павел Крюков были арестованы. СКР возбудил уголовное дело в отношении гендиректора ННГ по ч. 8 ст. 204 УК РФ («Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), в особо крупном размере»). Порфирову предъявили обвинение в посредничестве в коммерческом подкупе (ч. 3 ст. 204.1 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Под арест их поместили после задержания 17 ноября в Ноябрьске. По данным Znak.com, в машине у Крюкова, который приехал к Порфирову в день его рождения, была обнаружена сумма в 1 млн рублей, которую, как считает следствие, нефтяник получил через чиновника от одной из коммерческих компаний, работавших на подряде у ННГ, за решение «рабочего вопроса».

Крюков с ноября прошлого года находился в СИЗО в городе Лабытнанги, Порфиров — в СИЗО в Тюмени., она они в общей сложности провели под арестом около восьми месяцев. В ходе следствия нефтяник был уволен с поста гендиректора «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза», чиновник также был уволен с должности в Ростехнадзоре. Все это время следствие каждые два месяца добивалось в суде продления на два месяца содержания под стражей обвиняемых, аргументируя, что оба могут оказать давление на свидетелей, рассказывает издание. Также силовики просили у суда время на сбор дополнительных доказательств, которые обвиняемые, оказавшись на свободе, по мнению СКР, могли уничтожить или помешать собрать. Однако время шло, а новых доказательств в делах обвиняемых, судя по всему, пишет Znak.com, следствие не находило.

17 июля этого года адвокаты Крюкова и Порфирова смогли убедить суд и прокуратуру в необходимости отменить их подзащитным меру пресечения в виде ареста. В то же время суд Салехарда применил к фигурантам дел домашний арест.

Защитники Порфирова не согласились с таким решением. По их словам, спустя сутки после замены ареста реального на домашний Порфиров вынужден был лечь на операцию в кардиологическое отделение в Тюмени. Исходя из состояния здоровья, а также того факта, что силовики продержали его подзащитного почти девять месяцев в СИЗО, адвокаты подали апелляционную жалобу в окружной суд Ямала, в которой попросили отменить решение городского суда Салехарда о домашнем аресте для Порфирова. Сегодня суд ЯНАО ее рассмотрел и отменил вердикт, который вынес в июле Салехардский суд.

Позицию СКР по этому решению суда в ведомстве пообещали предоставить в ближайшее время. Вполне возможно, что следствие в дальнейшем предпримет попытку отменить это решение либо другим образом добиться ареста Порфирова. По мнению стороны защиты, так происходило, когда в феврале этого года бывшего чиновника отпустили под домашний арест, а потом снова задержали в рамках нового уголовного дела (дома у Порфирова были найдены патроны, что дало повод возбудить уголовное дело против него о незаконном хранении боеприпасов).

Позже выяснилось, что патроны были не того калибра, ружьем которого он пользовался на охоте, имея необходимую на то лицензию. Прокурор признал возбуждение дела и задержание экс-чиновника незаконными, следователи вынуждены были освободить Порфирова, но продлили арест по основному делу. Это решение, рассказал Znak.com Яриков, сейчас он оспаривает в Верховном суде РФ.

«У меня возникают вопросы к компетентности следствия, которое на протяжении 10 месяцев не может собрать доказательств по делу и каждый раз ищет поводы, чтобы упрятать под надуманными предлогами тяжелобольного человека в СИЗО, — заявил адвокат. — Это лишний раз наводит на мысль о качестве расследования и его перспективах. Складывается ощущение, что у следователей нет никаких объективных доказательств, которые бы свидетельствовали о виновности Порфирова и Крюкова и дали бы суду основание признать их виновными».

В окружении Крюкова тем временем не исключили, что и второй фигурант в скором времени может быть отпущен на свободу из-под домашнего ареста, сообщает издание. Недавно его, как и Порфирова, пытались арестовать в рамках нового уголовного дела — на этот раз о мошенничестве. Но через 48 часов нефтяника пришлось отпустить обратно под домашний арест, так как доводы следователей были признаны голословными, а их действия по задержанию и желанию заключить под стражу — не основанными на законе, считает защита Крюкова.

В следственном управлении СКР по ЯНАО представили свою позицию по делу Порфирова — Крюкова, правда, без упоминания фамилий фигурантов. Там Znak.com сообщили, что уголовные дела в отношении обвиняемых признаны обоснованными прокуратурой и судом.

«Расследование уголовных дел представляет особую сложность по нескольким причинам: это несколько уголовных дел, связанных с коррупцией и носящих латентный характер. Производство по ним необходимых следственных действий охватывает не только различные населенные пункты ЯНАО, но и других субъектов РФ, то есть по каждому преступному эпизоду следователи выезжают в разные регионы страны с целью сбора доказательств вины обвиняемых. К тому же один из обвиняемых в данный момент находится в федеральном розыске, — сказала старший помощник руководителя окружного СУ СКР Елена Демьянова. — Тем не менее, в настоящее время проводятся следственные мероприятия, в результате которых устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, а также выявляются новые преступные эпизоды в деятельности обвиняемых».

По ее словам, изменение судом меры пресечения в отношении одного из обвиняемых на домашний арест вполне обоснованное решение, так как за прошедший промежуток времени с начала расследования уголовного дела у данного гражданина произошло ухудшение состояния здоровья: «Что касается отмены прокурором постановления о возбуждении уголовного дела в отношении одного из фигурантов по ст. 222 УК РФ, поясняю, что отмена произошла по причине подследственности данной статьи. В настоящее время уголовное дело по данному факту по ст. 222 УК РФ возбуждено в органах УМВД России по ЯНАО в соответствии с нормами УПК РФ».

Комментарии адвокатов в СКР расценили как попытку давления на следствие и переоценку существующего положения дел. «Публикуя свое мнение о некомпетентности следствия, защитники обвиняемых манипулируют сознанием граждан, переключая его на темы, не имеющие реального значения для данного расследования, — считает Демьянова. — Исходя из объективной истины, те денежные средства, которые были вовлечены в преступный оборот на общую сумму более 100 млн рублей по расследуемым преступлениям, могли пойти на юридически законные цели организации, субъекта и государства в целом. В ходе предварительного расследования уголовных дел у следствия одна задача — собрать достаточные и неопровержимые доказательства преступной деятельности фигурантов уголовного дела. О компетентности следствия можно будет судить только из приговора суда».