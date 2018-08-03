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Электропоезд сбил человека на перегоне Купавна – Железнодорожная

Происшествия

«В 7:04 мск ... был травмирован посторонний человек»

Электропоезд сбил человека на перегоне Купавна – Железнодорожная
Цитата из х/ф «Мастер и маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия
Человек на путях

Железнодорожный, Московская область, 3 августа 2018, 12:20 — REGNUM  Электропоезд №6791, следовавший по маршруту Павловскаий Посад — Москва, сбил человека в столичном регионе. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

ЧП произошло в пятницу, 3 августа, на перегоне Купавна — Железнодорожная Горьковского направления.

«В 7:04 мск … был травмирован посторонний человек, который переходил железную дорогу … в несанкционированном месте», — говорится в сообщении.

Экстренные службы незамедлительно прибыли к месту происшествия. В 07:21 мск электропоезд №6791 продолжил следовать по маршруту.

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Происшествия на железнодорожных вокзалах
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