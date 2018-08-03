В Индии у самолёта после посадки загорелся двигатель

Нью-Дели, , 12:13 — REGNUM В международном аэропорту имени Раджива Ганди в Индии произошло ЧП. Самолёт авиакомпании Jazeera Airways загорелся после приземления и приближения к рулёжной дорожке. Об этом сообщает AirLivе.

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Как уточнил представитель воздушной гавани, инцидент произошел в 01:35 по местному времени 2 августа. Огонь вспыхнул в правом двигателе лайнера, который выполнял рейс Эль-Кувейт — Хайдарабад.

https://twitter.com/airlivenet/status/1025261065536462848

Причиной стала техническая неисправность. Командир воздушного судна сразу же заглушил оба двигателя, после чего сотрудники аэропорта взяли инцидент под контроль и потушили огонь. Все 145 пассажиров были благополучно эвакуированы, никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2018 года в США из-за загоревшегося двигателя экстренную посадку совершил пассажирский Boeing 737 авиакомпании Southwest Airlines, вылетевший в Лос-Анджелеса из Солт-Лейк-Сити. Пилоты заметили неполадки с правым двигателем через несколько минут после взлёта. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. На борту самолета находились 110 пассажиров и пять членов экипажа. При приземлении никто не пострадал.

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