В Калуге неизвестные взорвали дверь здания областного Пенсионного фонда

Калуга, , 12:02 — REGNUM В Калуге 3 августа около 4 часов утра неизвестными лицами была взорвана главная входная дверь здания, принадлежащего отделению Пенсионного фонда РФ по Калужской области (улица Болдина, дом 2), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Находящийся радом с взорванной дверью банкомат не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают эксперты правоохранительных служб.

В МЧС, полиции и в региональном управлении СК России пока отказываются комментировать ситуацию. На данный момент известно, что пострадавших нет.

По мнению независимых юристов, вероятнее всего, по факту подрыва двери Пенсионного фонда будет возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».