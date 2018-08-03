Пятница, 3 Августа 2018 года
12:47:17 МСК

Очевидцы сообщают о взрыве на территории завода «Ростсельмаш»

Происшествия

Информация не подтвердилась

Очевидцы сообщают о взрыве на территории завода «Ростсельмаш»
Иллюстрация: Moscow.mchs.ru
Пожарные работают

Ростов-на-Дону, 3 августа 2018, 12:02 — REGNUM  В социальных сетях появились фотоснимки и видео, на которых запечатлены клубы дыма, исходящие с территории завода «Ростсельмаш». На ростовском предприятии сегодня, 3 августа, загорелся ангар на площади 1,2 тыс. кв. метров. Очевидцы сообщают о взрыве.

«Горит склад горюче-смазочных материалов. Местные жители говорят, что слышали хлопок», — сообщают интернет-пользователи.

Эта информация не подтвердилась.

Вместе с тем водителей просят выбрать объездные пути, так как в районе предприятия образовалась пробка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, площадь пожара на территории завода составила 1,2 тыс. кв. метров. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности — № 3. К ликвидации привлечено 56 человек и 18 единиц техники. Согласно последним данным, пожар локализован, пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: На заводе «Ростсельмаш» тушат пожар площадью 1,2 тыс. кв. метров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить