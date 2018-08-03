Очевидцы сообщают о взрыве на территории завода «Ростсельмаш»

Ростов-на-Дону, , 12:02 — REGNUM В социальных сетях появились фотоснимки и видео, на которых запечатлены клубы дыма, исходящие с территории завода «Ростсельмаш». На ростовском предприятии сегодня, 3 августа, загорелся ангар на площади 1,2 тыс. кв. метров. Очевидцы сообщают о взрыве.

«Горит склад горюче-смазочных материалов. Местные жители говорят, что слышали хлопок», — сообщают интернет-пользователи.

Эта информация не подтвердилась.

Вместе с тем водителей просят выбрать объездные пути, так как в районе предприятия образовалась пробка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, площадь пожара на территории завода составила 1,2 тыс. кв. метров. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности — № 3. К ликвидации привлечено 56 человек и 18 единиц техники. Согласно последним данным, пожар локализован, пострадавших нет.

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