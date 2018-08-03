В Версале найдены останки, принадлежащие солдатам Первой мировой войны

Версаль, Франция, , 12:03 — REGNUM Останки, которые могут принадлежать солдатам Первой мировой войны, были найдены на строительной площадке в Версале, сообщает Europe1.

Останки были обнаружены около 10:30 по местному времени на небольшой глубине на юге города Версаль, Франция.

Рядом с останками были обнаружены два военных отличительных знака, датированные примерно 1915 годом, и пуговицы от военной формы. Образцы будут направлены на экспертизу.

Следователи осторожны в своих выводах, но, «возможно, что это останки солдат, участвовавших в Первой мировой войне (1914−1918 гг.).