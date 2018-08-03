На заводе «Ростсельмаш» тушат пожар площадью 1,2 тыс. кв. метров

Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM В Ростове-на-Дону на заводе «Ростсельмаш» вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного сегодня, 3 августа, в 10:00. Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России, площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. метров.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что по прибытию огнеборцев на объект, расположенный на улице Менжинского, 2, пламенем был объят ангар. К этому времени огонь распространился на площади 500 кв. метров. В течение получаса пламенем было охвачено 1,2 тыс. кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности — № 3.

К ликвидации пожара было привлечено 44 человека, затем огнеборцам понадобилось подкрепление. Огонь ликвидируют 56 человек с помощью 18 единиц техники.

Согласно последним сведениям, пожар локализован, пострадавших нет.

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