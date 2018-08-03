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В Ленобласти утонул подросток, спасая младшего брата

Происшествия

Как минимум трое несовершеннолетних погибли за последние дни в результате несчастных случаев на воде

Выборг, Ленинградская область, 3 августа 2018, 11:55 — REGNUM  Очередная трагедия на воде произошла вблизи Петербурга. В Выборгском районе Ленинградской области в речке Рощинка оказались два брата — 10 и 16 лет. Младший стал тонуть, старший помог ему выбраться, а сам погиб.

Как сообщили 3 августа в Следственном управлении СКР по Ленобласти, 2 августа мужчина с двумя сыновьями отдыхал на реке в районе поселка Мухино. Дети зашли в речку, где младшего стало уносить течением.

«Ему на помощь подоспели старший брат и отец, который смог вытащить из воды только одного из сыновей, второго ребенка спасти не удалось», — рассказали в органах СКР.

По факту гибели 16-летнего подростка проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Следственное управление СКР по Ленинградской области убедительно просит жителей и гостей области неукоснительно соблюдать правила поведения на воде.

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Как сообщалось, на предыдущей неделе в Петербурге погиб 16-летний подросток, пытаясь спасти свою сверстницу из Дудергофского канала. В итоге девочка была спасена пришедшим на помощь прохожим.

Еще один школьник, 13-летний ученик 6-го класса, погиб в Финском заливе на Канонерском острове. Здесь он находился вместе с родственниками, но по недосмотру утонул во время купания.

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Происшествия на воде
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