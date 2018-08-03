«Фулхэм» продолжил трансферную кампанию покупкой Алфи Моусона

Лондон, 3 августа 2018, 11:44 — REGNUM «Фулхэм» подписал 24-летнего защитника «Суонси Сити» Алфи Моусона. Англичанин обошелся «дачникам» в 20 млн фунтов. Этот переход стал 6-м для клуба в это трансферное окно. Общая сумма затрат составила около 78 млн фунтов.
По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость Алфи Моусона составляет 15.000.000 евро.
В прошедшем сезоне англичанин принял участие 38-ми матчах Английской Премьер-лиги, в которых отличился двумя голами и одной результативной передачей. В остальных турнирах игрока суммарно выходил на поле 6 раз и запомнился голом в Кубке Лиги.
Данные игрока:
Рост: 188 см.
Вес: 81 кг.
Дата рождения: 19 января 1994 года (24 года).
Город рождения: Лондон.
Сильные стороны: опыт игры в высшем дивизионе Англии, физические и природные данные, сила и выносливость.
Слабые стороны: скоростные качества, надежность и стабильность, техника и дриблинг, первое касание.