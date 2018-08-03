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«Фулхэм» продолжил трансферную кампанию покупкой Алфи Моусона

Происшествия

24-летний английский защитник Алфи Моусон обошелся «Фулхэму» в 20.000.000 фунтов. Этот переход стал 6-м для клуба в это трансферное окно

Лондон, 3 августа 2018, 11:44 — REGNUM  «Фулхэм» подписал 24-летнего защитника «Суонси Сити» Алфи Моусона. Англичанин обошелся «дачникам» в 20 млн фунтов. Этот переход стал 6-м для клуба в это трансферное окно. Общая сумма затрат составила около 78 млн фунтов.

По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость Алфи Моусона составляет 15.000.000 евро.

В прошедшем сезоне англичанин принял участие 38-ми матчах Английской Премьер-лиги, в которых отличился двумя голами и одной результативной передачей. В остальных турнирах игрока суммарно выходил на поле 6 раз и запомнился голом в Кубке Лиги.

Данные игрока:

Рост: 188 см.

Вес: 81 кг.

Дата рождения: 19 января 1994 года (24 года).

Город рождения: Лондон.

Сильные стороны: опыт игры в высшем дивизионе Англии, физические и природные данные, сила и выносливость.

Слабые стороны: скоростные качества, надежность и стабильность, техника и дриблинг, первое касание.

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