«Фулхэм» продолжил трансферную кампанию покупкой Алфи Моусона

Лондон, , 11:44 — REGNUM «Фулхэм» подписал 24-летнего защитника «Суонси Сити» Алфи Моусона. Англичанин обошелся «дачникам» в 20 млн фунтов. Этот переход стал 6-м для клуба в это трансферное окно. Общая сумма затрат составила около 78 млн фунтов.

По оценкам портала transfermarkt рыночная стоимость Алфи Моусона составляет 15.000.000 евро.

В прошедшем сезоне англичанин принял участие 38-ми матчах Английской Премьер-лиги, в которых отличился двумя голами и одной результативной передачей. В остальных турнирах игрока суммарно выходил на поле 6 раз и запомнился голом в Кубке Лиги.

Данные игрока:

Рост: 188 см.

Вес: 81 кг.

Дата рождения: 19 января 1994 года (24 года).

Город рождения: Лондон.

Сильные стороны: опыт игры в высшем дивизионе Англии, физические и природные данные, сила и выносливость.

Слабые стороны: скоростные качества, надежность и стабильность, техника и дриблинг, первое касание.