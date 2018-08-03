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Дело о подготовке теракта в Ростовской области поступило в суд

Происшествия

В Северо-Кавказском окружном военном суде рассмотрят ходатайство о продлении срока содержания под стражей

Дело о подготовке теракта в Ростовской области поступило в суд
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Ростов-на-Дону, 3 августа 2018, 11:40 — REGNUM  В Северо-Кавказский окружной военный суд поступило уголовное дело в отношении уроженца Ростовской области, готовившего теракт в одном из торговых центров. При поступлении материалов дела в суд рассматривается ходатайство следствия и прокуратуры о продлении срока содержания под стражей. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе суда 3 августа.

Как уточнила пресс-секретарь суда Алёна Катькало, Максиму М. инкриминируется подготовка к теракту (ст. 30 и ст. 205 УК РФ) в одном из торговых центров Новочеркасска. 32-летнему уроженцу Донского региона также вменяется незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ).

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый планировал совершить теракт с сообщником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

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