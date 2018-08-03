Телефонные мошенники из Зауралья выманили у граждан почти 3 млн рублей

Курган, , 11:52 — REGNUM В Курганской области полицейские следователи раскрыли преступную группу, которая, по их версии, через сотовую связь похитила около 3 млн рублей у 95 граждан. Их обвиняют в мошенничестве, дело направлено в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД России.

В ходе следствия было установлено, что два жителя Курганской области 33 и 38 лет звонили людям в разные регионы страны и представлялись сотрудниками службы безопасности банка.

«Они сообщали собеседникам заведомо ложную информацию о наличии заявки на перевод денежных средств со счета банковской карты владельца абонентского номера. Для отмены заявки лицу было необходимо назвать номер банковской карты, срок ее действия, код с оборотной стороны карты, а также пароли, поступающие в смс-сообщениях. Используя полученные реквизиты банковских карт и пароли, обвиняемые похищали денежные средства с лицевых счетов потерпевших», — пояснили суть преступления в курганском УМВД.

Иногда злоумышленникам удавалось отправить собеседника к банкомату и перевести деньги на счёт обвиняемых. Было вскрыто 95 эпизодов на общую сумму почти в три миллиона рублей ущерба гражданам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от телефонных мошенников серьёзно страдают жители Югры, которые продают вещи и недвижимость на популярных сайтах объявлений. К примеру, 58-летняя жительница Ханты-Мансийска заявила о продаже дивана. Ей позвонил покупатель с предложением перечислить задаток за диван. Женщина сообщила «покупателю» номер банковской карты, а также трехзначный код, который пришёл ей в СМС-сообщении. В итоге с её карты исчезли полмиллиона рублей. Аналогичным способом без 100 тыс. рублей осталась другая югорчанка, продававшая через сайт объявлений квартиру.

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